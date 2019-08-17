نادي الكرخ يكشف النقاب عن شعاره الجديد

وذكر النادي في بيان أن "الشعار الجديد لنادي الكرخ للموسم الكروي القادم.. والذي يحمل الوان النادي التاريخية الاصفر والاسود.. وكذلك الكناري اللقب الذي اطلق على الكرخ منذ سنوات طويلة".

وبين أن "النجمات الثلاث التي ترمز للبطولات التي حصل عليها نادي الرشيد والذي يعتبر الكرخ امتدادا لتاريخه.. والنجمات ثمثل الفوز ببطولات الدوري وبطولات الاندية العربية".