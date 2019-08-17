2019-08-17 | 11:05
المصدر:
237 مشاهدة
كشف نادي الكرخ الرياضي، عن شعاره الجديد الذي سيتم وضعه على قميص لاعبيه ابتداءً من الموسم المقبل 2019/ 2020.
وذكر النادي في بيان أن "الشعار الجديد لنادي الكرخ للموسم الكروي القادم.. والذي يحمل الوان النادي التاريخية الاصفر والاسود.. وكذلك الكناري اللقب الذي اطلق على الكرخ منذ سنوات طويلة".
وبين أن "النجمات الثلاث التي ترمز للبطولات التي حصل عليها نادي الرشيد والذي يعتبر الكرخ امتدادا لتاريخه.. والنجمات ثمثل الفوز ببطولات الدوري وبطولات الاندية العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الكرخ يكشف النقاب عن شعاره الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.