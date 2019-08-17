تعرف على الطقس لغاية الاربعاء المقبل: انخفاض بدرجات الحرارة

نشرت هيئة الانواء الجوية، السبت، تقريرا عن حالة الطقس في البلاد لخمسة ايام اعتبارا من اليوم.

وبحسب التقرير الذي طالعت الخليج 365، عليه ان "درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية لليوم السبت ستنخفض قليلا بينما لا تتخغير في المنطقة الجنوبية".

واضاف انه "بعد ذلك سترتفع درجات الحرارة قليلا وخاصة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين".

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