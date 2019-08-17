تعرف على الطقس لغاية الاربعاء المقبل: انخفاض بدرجات الحرارة

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نشرت هيئة الانواء الجوية، السبت، تقريرا عن حالة الطقس في البلاد لخمسة ايام اعتبارا من اليوم.
وبحسب التقرير الذي طالعت الخليج 365، عليه ان "درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية لليوم السبت ستنخفض قليلا بينما لا تتخغير في المنطقة الجنوبية".
واضاف انه "بعد ذلك سترتفع درجات الحرارة قليلا وخاصة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.