مد ايران بالسلاح خلال الحرب مع العراق.. من هو أشهر تجار السلاح بالعالم

سقط البلجيكي جاك مسيو، الملقب بـ(الثعلب) أو (المارشال)، أحد أشهر تجار السلاح بشكل غير شرعي بالعالم، في عملية رصد وتعقب انتهت باعتقاله في البرتغال.

وحسبما نشرت وسائل الإعلام البلجيكية، ان مسيو يعتبر واحداً من أشهر أباطرة تجارة السلاح بشكل غير شرعي إلى مناطق الصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومناطق أخرى.

وأشارت صحيفة لاتست نيوز البلجيكية، إلى بعض صفقات (الثعلب)، وقالت إنه "تلقى طلبات لتوريد مائة ألف بندقية و13 مليون رصاصة و25 طائرة هليكوبتر، وإنه تسلم في مقابل ذلك 88 مليون يورو، وجميعها جرت بطرق غير شرعية".

ووفقاً لتقرير شبكة (في تي إم) التلفزيونية الفلمنكية، فقد أكدت الشرطة الفيدرالية اعتقال إمبراطور الأسلحة البلجيكي جاك مسيو، الذي سبق أن حكم عليه في بلجيكا، العام الماضي، بالسجن أربع سنوات، إلا أنه كان هارباً منذ ذلك الحين، ليلقى القبض عليه أخيراً في قرية صغيرة في البرتغال.

ووفقاً لتقارير إعلامية، يتمتع مسيو بتاريخ طويل في تجارة الأسلحة غير القانونية المشكوك فيها، سواء كانت بطرق مباشرة، أو غير مباشرة، وهو معروف لدى السلطات في جميع أنحاء العالم.

وفي حزيران 2017، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، بسبب بيعه أسلحة أوتوماتيكية وذخيرة وطائرات هليكوبتر ودبابات، وغيرها من المعدات العسكرية، إلى بلدان في حالة حرب، بما في ذلك ليبيا وتشاد وباكستان وإيران، وذلك في انتهاك للعقوبات الدولية.

وحسب تقرير شبكة (VTM) يعود تاريخ مسيو إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما أمد إيران بالسلاح في الحرب الطويلة مع العراق، ومنذ ذلك الحين كانت هناك شكوك قوية في الولايات المتحدة باشتراكه فيما يتعلق بقضية (إيران كونترا) سيئة السمعة، وكذلك في فرنسا.

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وقالت الشبكة إنه "لم يكن هناك نزاع مسلح خلال الـ35 عاماً الماضية إلا وشارك فيه جاك مسيو كتاجر أسلحة بين الأطراف المتنازعة".

وقد قام بعمل استئناف للحكم الصادر ضده، إلا أن محكمة الاستئناف في بروكسل قامت العام الماضي بزيادة فترة العقوبة إلى أربع سنوات، مع دفع غرامة مالية تصل إلى 1.2 مليون يورو، لكنه هرب على متن أول رحلة بعد سماعه للحكم، وبقي مختفياً لفترة من الوقت.

ومن المعروف أن مسيو يمتلك مزرعة في تاراسكون بفرنسا، حيث يمتلك عدداً من الخيول، وقد تم تفتيش المكان، ووضعه تحت المراقبة، لكنه اختفى كما يذوب الملح بالماء.

لكن في الشهر الماضي ارتكب جاك مسيو خطأ فادحاً، حين أمر بنقل 9 من خيوله إلى البرتغال، وقد كان الفريق البلجيكي المتخصص في البحث عن الهاربين FAST)) ، التابع للشرطة الفيدرالية، له بالمرصاد، حيث استغل هذا الخطأ ليصل في نهاية المطاف إلى ممتلكات سرية خاصة بمسيو، تتضمن إسطبلات خيول وعقارات وأراضي بالبرتغال.

ونفذت الشرطة البرتغالية عملية الاعتقال في فيلا بمدينة إيفورا، وقالت إن "العملية تمت بفضل تعاون الهيئات الأمنية ذات العلاقة في فرنسا وبلجيكا والبرتغال".

وفي أيلول 2009، اعتقلت السلطات الأميركية جاك مسيو، للاشتباه بتورطه في تهريب أسلحة إلى إيران، وقالت وسائل إعلام بلجيكية، وقتها، إنه مثل بالفعل أمام القاضي الفيدرالي الأميركي، مشيرة إلى أن جاك مسيو ومساعده الإيراني، الذي كان طليقاً وقتها، واجها اتهامات تتعلق بتهريب أسلحة إلى إيران، ومنها طائرات مقاتلة من طراز (إف 5)، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بغسيل أموال والتهريب وغيرهما.