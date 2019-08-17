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العثور على جثة شاب قضى غرقا في بغداد

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افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية عثرت على جثة شاب قضى غرقا في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة شاب تولد ٢٠٠٢ غرق اثناء السباحة في منطقة الكريعات ببغداد".

 

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واضاف ان "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي".

 

يذكر أن العديد من الأشخاص يلقون مصرعهم بين فترة وأخرى نتيجة الغرق بنهري الفرات ودجلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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