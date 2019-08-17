العثور على جثة شاب قضى غرقا في بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية عثرت على جثة شاب قضى غرقا في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة شاب تولد ٢٠٠٢ غرق اثناء السباحة في منطقة الكريعات ببغداد".

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واضاف ان "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي".

يذكر أن العديد من الأشخاص يلقون مصرعهم بين فترة وأخرى نتيجة الغرق بنهري الفرات ودجلة.