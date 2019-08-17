سائرون معلقة على بيان الصدر: لن نتوانى باتخاذ الخطوات لتصحيح مسارات الاداء الحكومي

وقال المتحدث الرسمي للكتلة النائب حمدالله الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اطلعنا على ماجاء في تغريدة السيد مقتدى الصدر من نصائح مهمة لرئيس مجلس الوزراء والتي كانت تمثل بحق نبض الشارع العراقي وتطلعاته، ونرى ان هذه النصائح يمكن ان تكون خارطة طريق امام رئيس الوزراء لعبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق ونأمل منه التعاطي الايجابي معها والاستفادة مما ورد فيها نظرا لحساسية الوضع وتفاقم الأزمات".وأضافت الكتلة، أن "تحالف سائرون ينتظر من رئيس الوزراء إظهار حسن النية في التعامل مع الملفات المتلكئة واتخاذ الخطوات العملية في إنجازها لاسيما ملفي مكافحة الفساد والخدمات وإلا فاننا لن نتوانى في اتخاذ كافة الخطوات الدستورية مع بقية القوى الوطنية لتصحيح المسارات الخاطئة التي تؤثر على مجمل الاداء الحكومي ووضع عجلة الحكومة في مسارها الصحيح خدمة للعراق وشعبه الكري".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الجمعة، أربع نقاط كـ" نصائح أخوية" إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما أشار إلى عدم رؤيته أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الإطلاق، أكد أن الشعب تضرر كثيراً وما عاد الصبر على ذلك أمراً هيناً.