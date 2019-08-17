علقت كتلة سائرون النيابية، السبت، على بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وجه من خلاله "نصائح أخوية" الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدة انها لن تتوانى باتخاذ الخطوات لتصحيح مسارات الاداء الحكومي.
وأضافت الكتلة، أن "تحالف سائرون ينتظر من رئيس الوزراء إظهار حسن النية في التعامل مع الملفات المتلكئة واتخاذ الخطوات العملية في إنجازها لاسيما ملفي مكافحة الفساد والخدمات وإلا فاننا لن نتوانى في اتخاذ كافة الخطوات الدستورية مع بقية القوى الوطنية لتصحيح المسارات الخاطئة التي تؤثر على مجمل الاداء الحكومي ووضع عجلة الحكومة في مسارها الصحيح خدمة للعراق وشعبه الكري".
ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الجمعة، أربع نقاط كـ" نصائح أخوية" إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما أشار إلى عدم رؤيته أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الإطلاق، أكد أن الشعب تضرر كثيراً وما عاد الصبر على ذلك أمراً هيناً.
كانت هذه تفاصيل خبر سائرون معلقة على بيان الصدر: لن نتوانى باتخاذ الخطوات لتصحيح مسارات الاداء الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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