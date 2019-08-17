بسبب جيمس بوند.. بيع السيارة الأكثر شهرة في العالم بـ6 ملايين دولار

بيعت السيارة التي تعرف بالعربة الأكثر شهرة في العالم"، نظراً لأنها سيارة العميل السري البريطاني الشهير جيمس بوند، بـ6.4 مليون دولار في مزاد أقامته دار سوذبي للمزادات في مدينة نيويورك الأميركية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن "السيارة أستون مارتن التي صممت في 1965 واستخدمت في فيلم الإصبع الذهبي الشهير أجري عليها 13 تعديلاً، حيث زودت بمدفع رشاش، ودرع واقية من الرصاص، وقواطع للإطارات من أجل إعاقة مطاردي جيمس بوند".

وذكرت دار سوذبي أن "السيارة استخدمت في العروض الترويجية لفيلم ثندر بول في الولايات المتحدة، وأنها حظيت باهتمام شديد من قبل رواد المزاد".

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وقال المدير التنفيذي لمجموعة أستون مارتن لاجوندا، آندي بالمر، إن "هذا الاهتمام يؤكد مكانة الشركة في مجال صناعة السيارات الرياضية، وإنه بفضل الدار المنظمة للمزاد تم تسليط الضوء على تراث الشركة، وتابع أنه يتطلع إلى زيادة المبيعات في الفترة المقبلة".

وذكر بارني روبريخت، المتخصص في السيارات بدار سوذبي، أنه "شرف لدار المزادات أن تعرض تلك السيارة للبيع، ونشعر بالفخر بتحقيقنا رقماً قياسياً ببيع تلك السيارة الشهيرة بهذا المبلغ".

وأضاف أن "الاهتمام الهائل بها يعزز مكانتها باعتبارها السيارة الأكثر شهرة في العالم".