انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الاحرار وسط بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، بانقاذ فتاة حاولت رمي نفسها بدافع الانتحار من أعلى جسر الاحرار وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات النجدة انقذت فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الاحرار بدافع الانتحار".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكمشف عن اسمه، أنه "تم انقاذ الفتاة وتسليمها ضمن الاجراءات الاصولية". يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكمشف عن اسمه، أنه "تم انقاذ الفتاة وتسليمها ضمن الاجراءات الاصولية".
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