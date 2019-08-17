اخبار العالم

بعد رحلة استمرت 30 ساعة.. النوارس تستعد في المغرب تحضيراً لملحق العربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-08-17 | 10:09

بعد رحلة استمرت 30 ساعة.. النوارس تستعد في المغرب تحضيراً لملحق العربية

المصدر:

589 مشاهدة

وصل وفد نادي الزوراء، الى المغرب استعداداً للملحق المؤهل لدور الـ32 من "كأس محمد السادس" للاندية العربية.
رحلة النوارس استمرت 30 ساعة بحسب ما اورده مدرب النوارس حكيم شاكر، حيث توقفت رحلة النوارس مؤقتاً في دبي قبل التوجه الى المغرب، ليخوض النوارس الوحدة التدريبية الاولى من دون راحة، امس الجمعة.

وسيجري النوارس الوحدة التدريبية الثانية في المغرب اليوم السبت، حيث من المؤمل ان يلتحق اللاعب النيجيري ويليام سلمون في المران استعداداً لمواجهة هرسيد الصومالي يوم الاحد المقبل.


وأوقعت قرعة بطولة "كأس محمد السادس" للاندية العربية، الزوراء العراقي، وهرسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحلة استمرت 30 ساعة.. النوارس تستعد في المغرب تحضيراً لملحق العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا