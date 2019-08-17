2019-08-17 | 10:09
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وصل وفد نادي الزوراء، الى المغرب استعداداً للملحق المؤهل لدور الـ32 من "كأس محمد السادس" للاندية العربية.
وسيجري النوارس الوحدة التدريبية الثانية في المغرب اليوم السبت، حيث من المؤمل ان يلتحق اللاعب النيجيري ويليام سلمون في المران استعداداً لمواجهة هرسيد الصومالي يوم الاحد المقبل.
وأوقعت قرعة بطولة "كأس محمد السادس" للاندية العربية، الزوراء العراقي، وهرسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحلة استمرت 30 ساعة.. النوارس تستعد في المغرب تحضيراً لملحق العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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