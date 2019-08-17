بعد رحلة استمرت 30 ساعة.. النوارس تستعد في المغرب تحضيراً لملحق العربية

رحلة النوارس استمرت 30 ساعة بحسب ما اورده مدرب النوارس حكيم شاكر، حيث توقفت رحلة النوارس مؤقتاً في دبي قبل التوجه الى المغرب، ليخوض النوارس الوحدة التدريبية الاولى من دون راحة، امس الجمعة.

وسيجري النوارس الوحدة التدريبية الثانية في المغرب اليوم السبت، حيث من المؤمل ان يلتحق اللاعب النيجيري ويليام سلمون في المران استعداداً لمواجهة هرسيد الصومالي يوم الاحد المقبل.



وأوقعت قرعة بطولة "كأس محمد السادس" للاندية العربية، الزوراء العراقي، وهرسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.