اعتقال شخصين بحوزتهم مبلغ٣٠ الف دولار مزور غربي بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، بإعتقال شخصين بحوزتهم مبلغ مالي مزور قدره ٣٠ الف دولار غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من نجدة بغداد ومكتب اجرام الكاظمية وضمن منطقة علي الصالح القت القبض على شخصين يستقلون دراجة نارية ضبط بحوزتهم مبلغ مالي مزور".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المبلغ المالي قدره ٣٠ الف دولار امريكي"، مؤكدا أنه "تم القبض عليهم وتسليمهم ضمن اجراءات اصولية".
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