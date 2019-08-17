اعتقال شخصين بحوزتهم مبلغ٣٠ الف دولار مزور غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من نجدة بغداد ومكتب اجرام الكاظمية وضمن منطقة علي الصالح القت القبض على شخصين يستقلون دراجة نارية ضبط بحوزتهم مبلغ مالي مزور".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المبلغ المالي قدره ٣٠ الف دولار امريكي"، مؤكدا أنه "تم القبض عليهم وتسليمهم ضمن اجراءات اصولية".