اخبار العالم

آبي أحمد يصل إلى الخرطوم لحضور مراسم توقيع الإعلان الدستوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

السبت 2019/8/17 12:24 م بتوقيت أبوظبي

رئيس الوزراء الإثيوبي لدى وصوله إلى الخرطوم

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على إعلان دستوري توافقت عليه قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المؤقت بوساطة أفريقية وإثيوبية فاعلة.

وحظي آبي أحمد باستقبال كبير في مطار الخرطوم من قبل اللجنة المنظمة لمراسم الاستقبال للرؤساء والوفود المشاركة في التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري والسياسي.

وضم وفد رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الدفاع لما مجرسا، ووزيرة السلام مفريحات كامل، والخارجية غدو اندرجاتشاو.

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم

وينتظر أن يصل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حيث من المتوقع أن يحضر مراسم التوقيع النهائي إلى جانب رؤساء عدة دول؛ بينهم الرئيس الكيني أوهورو كنياتا والأوغندي يوري موسيفيني والرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

كما يتوقع حضور ممثل عن الخارجية الأمريكية ووزراء خارجية دول الست، وشخصيات أخرى من القادة الخليجيين لم تُحدّد بعد.

Advertisements

ويحتفل السودان، السبت، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني.

وسيتم يوم غد الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد، الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.

pic11.jpg

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس/آب ما يقرب من 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان الماضي بعد 30 سنة من التربع على كرسي الحكم.

وسيضفي التوقيع الطابع الرسمي على الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس/آب.

pic11.jpg

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين الكباشي قد ذكر، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن مراسم التوقيع ستُنقل للساحات الشعبية والميادين والأحياء التي تحمل دلالات الثوار، فيما تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير احتفالات شعبية في أنحاء البلاد كافة، لم تكشف عن تفاصيلها بعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آبي أحمد يصل إلى الخرطوم لحضور مراسم توقيع الإعلان الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا