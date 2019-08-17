السعودية تأمل في تحقيق استقرار السودان بتوقيع الإعلان الدستوري

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى في حفل توقيع اتفاق الخرطوم، المقرر عقده السبت، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق، معربا عن أمل السعودية في أن يسهم هذا الاتفاق في استقرار السودان.

وقال المصدر إن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسين جعفر.

وأكد المصدر أن السعودية تأمل في أن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمالهم وتطلعاتهم.

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ويحتفل السودان، السبت، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني.

وسيتم غدا الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد، الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس/آب ما يقرب من 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان الماضي بعد 30 سنة من التربع على كرسي الحكم.

وسيضفي التوقيع الطابع الرسمي على الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس/آب.