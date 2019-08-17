المكسيك تعتقل أمريكيا لدعمه الإرهاب وترحله لواشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المكسيك أنها ألقت القبض على شخص أمريكي في مركز احتجاز للمهاجرين للاشتباه بدعمه جماعات إرهابية متطرفة، قبل أن تقوم بترحيله إلى الولايات المتحدة.



وقال مكتب المدعي العام المكسيكي إن جهاز الإنتربول أصدر "نشرة زرقاء" بحق الرجل الملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي ى ي"، للاشتباه بنشره مواد "تحض على دعم العنف والتطرف" على الإنترنت.

وأوضح أنه جرى اعتقال الرجل في مركز احتجاز للمهاجرين في بلدة هيوهيوتان بولاية تشياباس الجنوبية، بالقرب من الحدود المكسيكية الجواتيمالية.

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وأضاف أن الرجل خضع لجلسة استماع في مركز الاحتجاز ثم تم ترحيله بالطائرة إلى واشنطن، أمس الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن الرجل يدعى محمد أزهر الدين شهيبة.

ويصدر الإنتربول النشرة الزرقاء لجمع معلومات إضافية حول هوية الشخص أو مكانه أو نشاطه فيما يتعلق بجريمة ما، وفقا لمنظمة الشرطة الدولية.