قائد عسكري إيراني: حرس الثورة أقوى من أي وقت مضى في مضيق هرمز

كشف نائب القائد العام لحرس ​الثورة الإسلامية​ الأدميرال ​علي فدوي​ في تصريح أن "حرس الثوري ال​إيران​ي أقوى من أي وقت مضى في ​مضيق هرمز​ والمنطقة و​العالم​ يقر بهذا الأمر".

وحذر الأدميرال الإيراني الأعداء من مجرد التفكير والتآمر والاعتداء على إيران، قائلا: "إن العدو يختبر ​ايران​ منذ اربعين عاما ويجب أن يأخذ العبر من اختباراته السابقة".