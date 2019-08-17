قائد عسكري إيراني: حرس الثورة أقوى من أي وقت مضى في مضيق هرمز

كشف نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي في تصريح أن "حرس الثوري الإيراني أقوى من أي وقت مضى في مضيق هرمز والمنطقة والعالم يقر بهذا الأمر".
وحذر الأدميرال الإيراني الأعداء من مجرد التفكير والتآمر والاعتداء على إيران، قائلا: "إن العدو يختبر ايران منذ اربعين عاما ويجب أن يأخذ العبر من اختباراته السابقة".
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