رشيدة طليب تتعهد بعدم دعم حملات المقاطعة مقابل السماح بزيارتها إسرائيل

نشر مراسل شبكة "CNN"، الأميركية، في ​القدس​ أورين ليبرمان، نسخة من خطاب بعتثه النائبة الأميركية من أصل فلسطيني، ​رشيدة طليب​، تلتمس فيه من ​وزارة الداخلية الإسرائيلية​ السماح لها بدخول إسرائيل لزيارة جدتها وتعهدت بعدم دعم حملات المقاطعة خلال زيارتها.

ويأتى نشر صورة الخطاب، بعد تصريحات للنائبة المنتمية للحزب الديمقراطي أشارت فيها أنها لن تزور جدتها المقيمة في ​الضفة الغربية​، قائلة: "قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الشروط التعسفية يتعارض مع كل ما أؤمن به، النضال ضد ​العنصرية​ والقمع والظلم".