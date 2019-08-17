أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "الشعب الإيراني يقف بوجه أيركا متسلحا بثقافة ​المقاومة​". وفي كلمة له، حيّا ظريف "ذكرى عودة الأسرى الأحرار الى ارض الوطن"، مشيرا الى أن "الشعب الإيراني كله مدين للمضحين والشهداء والأسرى الأحرار، وإن ما حفظ بلادنا وجعلها تتقدم الى الأمام أمام المصاعب والضغوط ولا تستسلم امام الغطرسة والبلطجة هي ثقافة التضحية والشهادة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: شعبنا يقف بوجه اميركا متسلحا بثقافة المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.