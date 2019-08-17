وزارة الدفاع اليابانية تؤكد شراء مقاتلات إف-35 الأميركية

أكدت ​وزارة الدفاع​ ​اليابان​ية على خطة شراء المقاتلات الأميركية ذات الإقلاع ​القصير​ والهبوط العمودي "إف-35 بي"، لافتة الى أن "إف-35 بي"، تلبي جميع حاجات الدفاع اليابانية بصفتها مقاتلة قصيرة المدى وذات هبوط عمودي، وفي حال لزم الأمر ستتمركز المقاتلات على حاملات الطائرات "إدزومو" و"كاغا"، والأخيرة ستغير مهامها لتصبح حاملات طائرات الهليكوبتر".

ولفتت الى أنه "وحسب ميزانية البلاد لعام 2020 من المخطط شراء ست طائرات "إف-35 بي"، وبحلول 2023 تستعد اليابان لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، وتكلف المقاتلة الواحدة 130 مليون ​دولار​ تقريبا"، مشيرة الى أن "اليابان خصصت 47.5 مليار دولار لأغراض الدفاع هذا العام، وهذا يضم نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية "Aegis Ashore"، وشراء طائرات مقاتلة من طراز "F-35" و​صواريخ​ اعتراضية من طراز "SM-3".