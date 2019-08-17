أكدت وزارة الدفاع اليابانية على خطة شراء المقاتلات الأميركية ذات الإقلاع القصير والهبوط العمودي "إف-35 بي"، لافتة الى أن "إف-35 بي"، تلبي جميع حاجات الدفاع اليابانية بصفتها مقاتلة قصيرة المدى وذات هبوط عمودي، وفي حال لزم الأمر ستتمركز المقاتلات على حاملات الطائرات "إدزومو" و"كاغا"، والأخيرة ستغير مهامها لتصبح حاملات طائرات الهليكوبتر".
ولفتت الى أنه "وحسب ميزانية البلاد لعام 2020 من المخطط شراء ست طائرات "إف-35 بي"، وبحلول 2023 تستعد اليابان لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، وتكلف المقاتلة الواحدة 130 مليون دولار تقريبا"، مشيرة الى أن "اليابان خصصت 47.5 مليار دولار لأغراض الدفاع هذا العام، وهذا يضم نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية "Aegis Ashore"، وشراء طائرات مقاتلة من طراز "F-35" وصواريخ اعتراضية من طراز "SM-3".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع اليابانية تؤكد شراء مقاتلات إف-35 الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.