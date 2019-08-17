مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 في حريق فندق بأوكرانيا

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون في حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم داخل فندق طوكيو ستار في ميناء أوديسا بجنوب البلاد، موضحة أن الحريق شب بعد منتصف الليل بقليل، لكنها لم تذكر سبب الحريق أو عدد نزلاء الفندق وقت اندلاعه.
وبينت خدمة الطوارئ في بيان أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق الذي امتد على مساحة ألف متر مربع تقريبا خلال ثلاث ساعات.
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