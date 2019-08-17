حريق في فندق في اوكرانيا يؤدي الى وقوع قتلى

أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية بحدوث حريق في فندق مدينة أوديسا جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. واشارت الى أن "الحريق بدأ فبعد منتصف الليل وبالإضافة إلى القتلى هناك عشرة مصابين"، لافتة الى أنه "تم اطفاء الحريق في غضون ثلاث ساعات ولم يتم تحديد الاسباب بعد".

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