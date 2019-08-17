وصول رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان لحضور مراسم توقيع الاتفاق السوداني

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى السودان لحضور مراسم توقيع الاتفاق السوداني الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني.
وخلال حفل سيقام في قاعة تطل على نهر النيل، سيوقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهراً.
وقد أنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 آب، ما يقرب من ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش في نيسان بعد 30 سنة من الحكم.
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