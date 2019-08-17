روبيو: البيت الأبيض يحيل الى الكونغرس طلب تايوان شراء مقاتلات اف-16

أعلن السناتور الجمهوري في ​لجنة الشؤون الخارجية​ ​ماركو روبيو​ أن "​البيت الأبيض​ أحال إلى ​الكونغرس​ اقتراحا لبيع طائرات اف-16 متطورة بكلفة ثماني مليارات ​دولار​ ل​تايوان​"، معتبرا أن "قرار الإدارة إرسال الطلب للكونغرس للموافقة عليه خطوة مهمة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان".

ولفت الى أنه "فيما تحاول ​الحكومة الصينية​ و​الحزب الشيوعي​ توسعة انتشارهما التسلطّي في المنطقة، من المهم أن تواصل ​الولايات المتحدة​ تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شريكتنا الديموقراطية تايوان من خلال الدعم المستمر والمنتظم"، مناشدا "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية ب​مجلس النواب​ المضي قدما بسرعة في عملية بيع هذه الأسلحة المهمة".