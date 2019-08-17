روبيو: البيت الأبيض يحيل الى الكونغرس طلب تايوان شراء مقاتلات اف-16

أعلن السناتور الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية ماركو روبيو أن "البيت الأبيض أحال إلى الكونغرس اقتراحا لبيع طائرات اف-16 متطورة بكلفة ثماني مليارات دولار لتايوان"، معتبرا أن "قرار الإدارة إرسال الطلب للكونغرس للموافقة عليه خطوة مهمة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان".
ولفت الى أنه "فيما تحاول الحكومة الصينية والحزب الشيوعي توسعة انتشارهما التسلطّي في المنطقة، من المهم أن تواصل الولايات المتحدة تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شريكتنا الديموقراطية تايوان من خلال الدعم المستمر والمنتظم"، مناشدا "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المضي قدما بسرعة في عملية بيع هذه الأسلحة المهمة".
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