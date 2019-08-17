أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة كردستان العراق، بشتيوان صادق، ان" زيارتي اليوم ليست رسمية، ولكن العلاقات بين كردستان ولبنان دائما علاقات جيدة جدا وهناك نقاط مشتركة بيننا ونأمل في المستقبل ومن خلال الحكومة الجديدة في اقليم كردستان ان نقوي هذه العلاقة".
ونوّه صادق خلال لقائه رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون، بالدور الذي يقوم به رجال الأعمال والمستثمرون اللبنانيون في نهضة كردستان، مشيرا الى ان " نقيّم بإيجابية كبيرة هذا الدور للبنانيين في كردستان، فهناك أيادي مهرة وطاقات بنّاءة جدا شاركت في اعمار كردستان من خلال القطاع الخاص، وهناك استثمارات لبنانية في كردستان وهناك دعم من الحكومة في اقليم كردستان للمستثمرين اللبنانيين الموجودين في الإقليم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف في كردستان العراق: نقيّم بإيجابية دور المستثمرين اللبنانيين باعمار كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.