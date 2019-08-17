وزير الأوقاف في كردستان العراق: نقيّم بإيجابية دور المستثمرين اللبنانيين باعمار كردستان

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة ​كردستان العراق​، بشتيوان صادق، ان" زيارتي اليوم ليست رسمية، ولكن العلاقات بين كردستان و​لبنان​ دائما علاقات جيدة جدا وهناك نقاط مشتركة بيننا ونأمل في المستقبل ومن خلال ​الحكومة​ الجديدة في اقليم كردستان ان نقوي هذه العلاقة".

ونوّه صادق خلال لقائه رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، بالدور الذي يقوم به ​رجال الأعمال​ والمستثمرون اللبنانيون في نهضة كردستان، مشيرا الى ان " نقيّم بإيجابية كبيرة هذا الدور للبنانيين في كردستان، فهناك أيادي مهرة وطاقات بنّاءة جدا شاركت في اعمار كردستان من خلال القطاع الخاص، وهناك استثمارات لبنانية في كردستان وهناك دعم من الحكومة في اقليم كردستان للمستثمرين اللبنانيين الموجودين في الإقليم".