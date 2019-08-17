الرئيس عون استقبل المطران عمار ووفد المجلس الرعوي في دير القمر

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بيت الدين​، وفد المجلس الرعوي في ​دير القمر​، المكوّن من رعية سيدة التلة المارونية ورعية مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك. كما إلتقى راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة المطران مارون عمار على رأس وفد من كهنة الأبرشية.

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