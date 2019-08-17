عطالله من بيت الدين: المطلوب أن نرسخ المصالحة والشراكة المصالحة والشراكة

لفت وزير المهجرين ​غسان عطالله​، في تصريح له من ​قصر بيت الدين​ الى أنه "في الشراكة الكاملة نكون نحافظ على بعضنا البعض، وليس مطلوبا أن نتكلم عن المصالحة والشراكة، بل أن نرسخها في التطبيق"، داعيا "إخواننا الدروز والسنة والشيعة في المنطقة الى أن يعملوا من أجل بناء مستشفى ​دير القمر​".

وأكد "أننا جميعا نبحث عن ما هو أفضل في المنطقة"، مشددا على أنه "بكل محبة ويد ممدودة نريد بناء وطن الشراكة و​المحبة​ والمساواة وبالتعاطي مع بعضنا بصدق لبناء وطننا حقيقيا".

وأضاف: "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، هو فخامة العظمة وهو ولا مرة لم يكن مع الناس وبين الناس"، مشيرا الى أن "الثقة التي يعطيها الرئيس عون لا يمكن لإنسان آخر أن يعطي نفس الضمانة بوجوده".