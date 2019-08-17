لفت وزير المهجرين غسان عطالله، في تصريح له من قصر بيت الدين الى أنه "في الشراكة الكاملة نكون نحافظ على بعضنا البعض، وليس مطلوبا أن نتكلم عن المصالحة والشراكة، بل أن نرسخها في التطبيق"، داعيا "إخواننا الدروز والسنة والشيعة في المنطقة الى أن يعملوا من أجل بناء مستشفى دير القمر".
وأكد "أننا جميعا نبحث عن ما هو أفضل في المنطقة"، مشددا على أنه "بكل محبة ويد ممدودة نريد بناء وطن الشراكة والمحبة والمساواة وبالتعاطي مع بعضنا بصدق لبناء وطننا حقيقيا".
وأضاف: "رئيس الجمهورية ميشال عون، هو فخامة العظمة وهو ولا مرة لم يكن مع الناس وبين الناس"، مشيرا الى أن "الثقة التي يعطيها الرئيس عون لا يمكن لإنسان آخر أن يعطي نفس الضمانة بوجوده".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله من بيت الدين: المطلوب أن نرسخ المصالحة والشراكة المصالحة والشراكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.