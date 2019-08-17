أنصار الله: استهداف حقل الشيبة النفطي عند الحدود السعودية الاماراتية

أعلنة حركة أنصار الله" اليمنية "الحوثيون" أن "سلاح الجو المسير استهدف حقل الشيبة النفطي عند الحدود ​السعودية​ الاماراتية"، لافتة الى أن "حقل الشيبة يضم أكثر من مخزون في السعودية ويتسع لأكثر من مليار برميل نفط".

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