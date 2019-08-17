لفت وزير الصناعة النائب ​وائل أبو فاعور​ بعد لقاءه ووفد من كتلة "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي" الاشتراكي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​بيت الدين​ الى أن "هذه هي صفحة جديدة في حياة الجبل وفي حياة الوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاعور بعد لقاء وفد "الاشتراكي" الرئيس عون: صفحة جديدة في حياة الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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