ابو الحسن: زيارتنا للرئيس عون في قصر بيت الدين تعبر عن مشهد وطني جامع بالجبل

أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​هادي ابو الحسن​، "ان زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ​قصر بيت الدين​، تعبير عن مشهد وطني جامع يجسد توجّه أهالي الجبل بكل طوائفهم ومشاربهم، وتعكس روحية ايجابية في الجبل،" مشددا في دردشة مع الصحافيين بعد اللقاء، على "ان اللقاء مع الرئيس عون يأتي في الاطار الطبيعي، واكدنا فيه "على مصالحة الجبل التي اسسها البطريرك الراحل بطرس صفير وكرسها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكذلك شارك فيها الرئيس عون بزيار المختارة في العام 2010 ".

وأكّد ابو الحسن "ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيزور الرئيس الاسبوع المقبل بعد عودته من السفر، برفقة النائب تيمور جنبلاط".