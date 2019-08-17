شهيب: وليد وتيمور جنبلاط سيلتقيان الرئيس عون بعد عودتهما من الخارج

لفت وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في تصريح له بعد لقاء جمع الوفد الاشتراكي برئيس الجمهورية ميشال عون في بيت الدين الى أننا "جئنا للترحيب بالرئيس عون في بيت الدين"، مشيرا الى أننا "أكدنا على الوفاق الداخلي وعلى المصالحة الداخلية، كما أكدنا أيضا على دور المؤسسات والرئيس عون مرتاح للمصالحة وللورقة الاقتصادية التي يجب ان تحقق وتزلل كل العقبات التي تؤدي الى وضع اقتصادي مريح".
وشدد على أنه "ليس هناك من جراح فالذي حدث في الجبل حادثة بنت ساعتها وانتهت"، معلنا أنه "عندما يعود رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط من الخارج سيكون هناك لقاء يجمعهما بالرئيس عون".
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