"النشرة": جرح شخص بانفجار قنبلتين يدويتين في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن ​انفجار​ قنبلتين يدويتين في ​مخيم عين الحلوة​ فجرا، وذلك في احد الأزقة المتفرعة من سوق الخضار وسط المخيم، وقد أصيب ح.ش بجروح في وجهه وقدميه ونقل إلى ​مستشفى​ "النداء" الإنساني للمعالجة، في وقت باشرت القوة المشتركة الفلسطينية تحقيقاتها لمعرفة حقيقة ما جرى.

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