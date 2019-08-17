الأمن القومي الإيراني: السعودية تهدف لمزيد من التعاون مع طهران

رأى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أن "حسن التعامل الذي أبدته السعودية مع الحجاج الإيرانيين تهدف من خلاله إلى المزيد من التعاون مع إيران"، مشيرا الى أن "تعامل الرياض الجيد مع الحجاج رسالة من السعودية وإذا استمرت في هذا السلوك سنشهد إذابة الجليد عن العلاقات بين البلدين".
وبين رئيس لجنة الأمن القومي أن "إيران ليست وراء التوتر بالمنطقة وأن الدول التي قطعت علاقاتها مع إيران هي التي بادرت لذلك وليست طهران".
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