الطب الشرعي يؤكد انتحار جيفري إيبستين بعد تشريح جثته

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قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك يوم الجمعة إن تشريح جثة المليونير الأمريكي جيفري إيبستين كشف أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا. وأضافت المتحدثة أن التقرير الرسمي عن وفاة إيبستين سينشر الجمعة.
وفجرت قضية انتحار رجل الأعمال الأمريكي موجة هائلة من التكهنات ونظريات المؤامرة، التي حيكت كلها حول فكرة فضيحة أمريكية هائلة كان يجب تجنبها بإسكات الرجل إلى الأبد، وحماية أسماء وشخصيات بارزة من التورط في القضية الشائكة التي سيزيد من تعقيدها هذا الموت المفاجئ.
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