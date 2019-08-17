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الطب الشرعي يؤكد انتحار جيفري إيبستين بعد تشريح جثته

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك يوم الجمعة إن تشريح جثة المليونير الأمريكي جيفري إيبستين كشف أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا. وأضافت المتحدثة أن التقرير الرسمي عن وفاة إيبستين سينشر الجمعة.

وفجرت قضية انتحار رجل الأعمال الأمريكي موجة هائلة من التكهنات ونظريات المؤامرة، التي حيكت كلها حول فكرة فضيحة أمريكية هائلة كان يجب تجنبها بإسكات الرجل إلى الأبد، وحماية أسماء وشخصيات بارزة من التورط في القضية الشائكة التي سيزيد من تعقيدها هذا الموت المفاجئ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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