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تشريح جثة المليادرير جيفري إيبستين يؤكد "انتحاره شنقا"

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جيفري إيبستين دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab جيفري إيبستين قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك إن تشريح جثة المليادرير الأميركي جيفري إيبستين خلص إلى أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا.

وعثر على إيبستين (66 عاما) ميتا في زنزانته يوم السبت  الماضي أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات بالإتجار بالجنس في سجن في منهاتن السفل،ى مما دفع إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاته.

وألقي القبض على إيبستين، الذي يتمتع باتصالات واسعة، في السادس من يوليو.

ورفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالإتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الطب الشرعي آجا ورثي-دافيس لرويترز "سنرسل النتائج بعد فترة وجيزة. إنها حالة انتحار شنقا".

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وكان إيبستين مسجلا من قبل بأنه قام بالاعتداء الجنسي بعد أن اعترف بالذنب في 2008 في اتهامات وجهتها له ولاية فلوريدا بدفع أموال لقاصر مقابل الجنس.

وقبل إدانته كان يعتبر الكثير من الأغنياء وذوي النفوذ، وبينهم الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون، من بين أصدقائه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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