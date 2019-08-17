مصادر: حوار سري بين إيران وأمريكا

دبي - بواسطة محمد فارس واشنطن – الوكالات: قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الوسطاء الغربيين يحاولون إقناع إيران والولايات المتحدة بالتعاون في تعزيز الأمن في أفغانستان فيما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخراج واشنطن من أطول حرب تخوضها.

وتقول المصادر إن الوسطاء كانوا ينقلون الرسائل سرّا بين واشنطن وطهران منذ شهور على أمل تشجيع الطرفين على التحاور في وقت يتزايد فيه العداء بينهما بسبب مجموعة من القضايا.

وقال مصدر مطلع على هذه المراسلات لرويترز: «أفغانستان إحدى المناطق التي توجد فيها أرضية مشتركة».

وأوضحت إحدى الرسائل إلى واشنطن مخاوف طهران من مفاوضات تجريها إدارة ترامب مع حركة طالبان بشأن انسحاب القوات الأمريكية ومحادثات أفغانية-أفغانية حول تسوية سياسية.

وقال مسؤول إيراني كبير في الرسالة إن الدبلوماسي الأمريكي المخضرم المولود في أفغانستان زلماي خليل زاد أخطأ حينما دفعه «الحماس المفرط إلى انتهاج مسارات مختصرة والتحدث مباشرة مع طالبان».

وقالت الرسالة إن هذا النهج منح «تفوقا سياسيا» لحركة طالبان في الوقت الذي تحقق فيه مكاسب عسكرية. وأضافت أن قادة طالبان أخبروا محاوريهم الإيرانيين أنهم «لن يقبلوا أي شيء أقل من حكومة تهيمن عليها طالبان» تحكم «إمارة إسلامية».

وقالت الرسالة إن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أنه يجب وضع عملية سلام جديدة تلعب فيها الحكومة الأفغانية المستبعدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر دورا «مهيمنا».

وقال علي جلالي الذي شغل منصب أول وزير داخلية لأفغانستان بعد الإطاحة بطالبان إن إيران «يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة.. هذه فرصة جيدة جدا لإيران».

ويجمع الولايات المتحدة وإيران الاهتمام بضمان ألا يؤدي خروج قوات أجنبيه تقودها الولايات المتحدة قوامها أكثر من 20 ألف جندي إلى انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية تعيد حكم طالبان المتشدد أو تسمح بتمدد تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات الإسلامية المتطرفة هناك.

ويقول خبراء إقليميون إنه علاوة على ذلك تريد إيران أن تتجنب فرار الأفغان إليها إذا حدث تصاعد في إراقة الدماء كما حدث على مدى عقود من الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

Advertisements

ولدى ترامب وطهران مصلحة مشتركة أخرى إذ يريد كلاهما خروج القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال خبراء إقليميون إن واشنطن وطهران تشتركان أيضا في هدف الحيلولة دون أن تتحول أفغانستان إلى قاعدة للجماعات الإسلامية السنية المتطرفة ولاسيما إحدى الجماعات التابعة للدولة الإسلامية (داعش) والتي تناصب الولايات المتحدة وإيران العداء.. لكن مصدرا مطلعا على الموقفين الأمريكي والإيراني قال إنه إذا اعترفت واشنطن بالمصالح المشتركة في أفغانستان وكانت «مستعدة للتحدث مع إيران على قدم المساواة بشأن هذه المصالح فحينئذ ستتحدث إيران مع الولايات المتحدة». وأضاف المصدر أن كل ما تحصل عليه إيران الآن من الولايات المتحدة هو الانطباع بأنه لا توجد مصالح مشتركة.

وذكر مصدران على دراية بالموقفين الأمريكي والإيراني أنه رغم استعداد إيران للمحادثات فهي تريد على الأقل تعليق العقوبات الأمريكية التي تستهدف وقف صادراتها النفطية وهي المصدر الرئيسي لإيرادات طهران.

وقالت المصادر إن عددا من الجهود التي تبذل سرّا مدفوعة بالأمل في أن يؤدي التعاون بشأن أفغانستان إلى إجراء مفاوضات لتخفيف التوترات التي تفجرت بعد أن أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015.

وذكر مسؤول أفغاني سابق أنه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 للإطاحة بحكومة طالبان أقامت إيران علاقات مع طالبان يمكن أن تستخدمها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية وانسحاب القوات الأمريكية.

ولا توجد مؤشرات على أن طهران أو واشنطن على استعداد لتنحية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والأنشطة والتحالفات الأمريكية والإيرانية في الشرق الأوسط جانبا من أجل التعاون في أفغانستان.

وأشار مصدر إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون يعارضان أي تخفيف للعقوبات على إيران, كما رفضا إجراء أي محادثات بشأن أفغانستان لاعتقادهما بأن طهران ستذعن للمطالب الأمريكية.

وقال رايان كروكر سفير الولايات المتحدة السابق في كابول إنه لا أحد يعرف الإجابة عن سؤال ما إذا كان بإمكان إيران أن تلعب دورا مفيدا في أي مساع لتحقيق السلام أو إن كانت واشنطن ستسمح لها بذلك. وتابع: «أشك تماما في أنهم (الوسطاء) سيحصلون على أي نتيجة.. بسبب السياسة التي تتبعها هذه الإدارة بشأن إيران. أخشى أن السفينة قد أبحرت».

في إيران.. طراز معماري لا مثيل له