الولايات المتحدة تصدر مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

أصدرت الولايات المتحدة مذكرة ضبط بشأن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعد يوم واحد من السماح لها بمغادرة منطقة جبل طارق.

وتريد وزارة العدل الأمريكية مصادرة الناقلة وكل النفط الذي تحمله ونحو مليون دولار بناء على مزاعم خرق العقوبات والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال و"الإرهاب".

وقالت وزارة العدل إن الناقلة، التي تفيد تقارير بأنها ما زالت ترسو في مياه جبل طارق، يجب مصادرتها "لمحاولة الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بصورة غير مشروعة ودعم شحنات محظورة إلى سوريا".

وتم التحفظ على الناقلة "غريس 1" الشهر الماضي للاشتباه في خرقها عقوبات الاتحاد الأوربي على نقل نفط إلى سوريا بصورة غير مشروعة.

وقضت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس بأنه يمكن للناقلة أن تبحر إذا قدمت ضمانات بأنه لن تسلم حمولتها إلى سوريا.

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وتنفي إيران أنها قدمت أي تعهدات لضمان الإفراج عن الناقلة، وتقول إن وجهتها لم تكن سوريا.

وفي وقت سابق قال مسؤولون إيرانيون إن الناقلة تستعد للإبحار بعد إصدار جبل طارق الحكم بالإفراج عنها، بعد ستة أسابيع من احتجازها.

وقال جلال إسلامي، نائب رئيس هيئة الموانئ والملاحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة إن "غريس 1" ستحصل على اسم جديد وستحمل العلم الإيراني في رحلة عودتها.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن الناقلة تنتظر وصول طاقم جديد قبل أن تغادر جبل طارق.