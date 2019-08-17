شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سلفى مهاجما الإخوان: جماعة تعانى الإفلاس السياسى وقياداتها جهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن أحمد هلال، الداعية السلفى، هجوم على جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا أنها تعانى من الإفلاس السياسى والجهل، وذلك نتيجة لوجود القيادات الفاشلة التى تدير أمور الجماعة الإرهابية.

وأضاف الداعية السلفى فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"من أهم أسباب سقوط جماعة الإخوان الإفلاس السياسي، والجهل بالشرع والتكبر علي النصائح والتصدر بدون مؤهلات حقيقية، إضافة إلى القيادات الفاشلة التى أدارت الملف السياسى فى الجماعة الإرهابية".

Advertisements

وتابع: أسباب سقوط التيار الإسلامى أنهم سلموا أنفسهم للإخوان كرجال للمرحلة بظنهم، فخاب ظنهم وضاعوا وضاعت المرحلة، وهذا من سوء تقدير التيار الإسلامى، وعدم معرفته بطبيعة وتاريخ وقيادات جماعة الإخوان، فأعملوا حسن الظن لدرجة الدروشة والتواكل، فسارعوا فى هوى الإخوان، حتى كان ما كان، وتحول التيار الإسلامى إلى عقيدة التكفير والتفجير عند أول فشل في الحراك السياسى، فاستعدوا الدولة داخليا شعبا ومؤسسات، واستعدوا دول إقليمية كبرى صنفتهم جماعة إرهابية، وتحالفوا خارجيا مع جناح الشر أمريكا وبريطانيا على بلادهم، ولم يعد لهم مكان فى وطن يحملون الشر له.