جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن عدة حملات لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن عدة حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة، حيث تم شن حملة على مصنع عصائر مخالف بمنطقة جنوب الأحياء، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمشرف على القطاع الجنوبي، وبالتنسيق مع إدارات التنمية وأمن جهاز المدينة، ورئيس الحي.

وأكد رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات ومصادرة معدات المصنع المخالف المقام بأحد البدرومات، كما تم شن حملة على الجراچات العشوائية بالمنطقة، وحملة للقضاء على ظاهرة العمال النباشين في صناديق القمامة وملاحقتهم، وتم التحفظ على عدد من مركبات"التروسيكل" الخاصة بهم بمقر جهاز المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أنه تم شن حملة بالتنسيق مع رئاسة الأحياء ولجنة إزالة المخالفات البنائية بجهاز المدينة، لرصد مخالفة بناء بالقطعة رقم ٦٠ بمنطقة السياحية الرابعة، وتم إزالة أعمدة الدور المخالف، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذاً للقانون.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات لتشمل المدينة بأكملها، مؤكداً أنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لمنع عودة المخالفين، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتصدي لأية مخالفات.