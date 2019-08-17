مدير الخدمة الوطنية: الصوبات الزراعية توفر 80% من مياه الري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز المشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز يساهم دائما مع أجهزة الدولة في المشروعات التي تخدم جميع المجالات في مصر، وتعد مشروعات الصوب الزراعية أحد أبرز هذه المشروعات، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ ما يقرب من 10 آلاف بيت زراعي.

وأضاف أمين، أن أهمية الصوب الزراعية تتمثل في زيادة القدرة على التخصيص الأمثل من الأراضي وذلك في ظل محدودية الأراضي، بجانب ترشيد الاستخدام من الموارد المائية، حيث تحقق الصوب الزراعية ترشيدا للمياه يصل إلى 80%، من خلال منظومة التحكم البيئي في درجات الحرارة والرطوبة والتهوية.

وأكد مدير عام جهاز المشروعات الخدمة الوطنية، أن الصوب الزراعية تعمل على زيادة المعروض من بعض الخضراوات في الأسواق بالأسعار المناسبة والجودة العالية المطلوبة.

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وتابع: يشرف جهاز المشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للزراعات المحمية، أن يقدما لمصر من منطقة الحمام المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية والتي تضم 1300 بيت زراعي، بمساحات تتراوح بين 3 إلى 12 فدان، لافتًا إلى أنه تم زراعة 65% بأنواع مختلفة من الخضراوات، وجاري زراعة الباقي، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ184 ألف طن من الخضراوات كل عام.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، في منطقة الساحل الشمالي، لافتتاح مشروع الصوب الزراعية.