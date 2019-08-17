بالصور.. إنهاء خصومة بين عائلتي "خاطر والشنب" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهى المجلس العرفي التابع لجمعية أبناء نزة لتنمية المجتمع الريفي بمركز جهينة بمحافظة سوهاج برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى، اليوم السبت، خصومة بين بعض أفراد عائلتي "خاطر" بالجبيرات و"الشنب" بنزة البحرية.

شهد مراسم المصالحة التي جرت بسرادق بقرية نزة البحرية عمد ومشايخ القريتين والقرى المجاورة والمئات من الأهالي دائرة مركزي طهطا وجهينة.

من جانبه قال محمد ظريف، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس العرفي التابع لجمعية أبناء نزة لتنمية المجتمع الريفي إن الخصومة نشبت بين الطرفين على خلفية مشاجرة وقعت مطلع العام الجاري بين بعض طلاب القريتين بمدرسة الثانوية التجارية بنزة البحرية أصيب خلالها عدد من الطلاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

Advertisements

وأضاف "ظريف" أن الطرفاين أقساما على كتاب الله أن يكون صلحا جديا وناهيا للنزاع القائم بينهما.

يذكر أن جمعية أبناء نزة لتنمية المجتمع الريفي بمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج دشنت في شهر أبريل الماضي "مجلسًا عرفيًا" خدميًا للصلح بين أبناء العائلات.

ويتكون المجلس العرفي من 50 عضوًا يمثلون جميع عائلات القرية ونجوعها وتوابعها.