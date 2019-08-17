إصابة طالب وسيدة بالرصاص في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب طالب وربة منزل بطلقات نارية وكسور في مشاجرة وقعت اليوم السبت، بسبب خلافات الجيرة بمركز البلينا، بسوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارا من المستشفى المركزي بوصول كل من "ج. ع. ع" 37 عاما ربة منزل مصابة بطلق ناري بالرأس من الجانب الأيمن فتحة دخول وفتحة خروج بالجانب الأيسر من الأنف، "محمد. ع. م" 18 عاما طالب مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وكسر بالذراع الأيسر، ويقيمان دائرة المركز، وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

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واتهم المصابان المذكوران كلا من "ع. أ. م" 18 عاما عامل، "محمد. ع. م" 35 عاما عامل بالتعدي عليهما بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابتهما بسبب خلافات سابقة علي الجيرة.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول فرد روسي محلي الصنع وبحوزة الثاني بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.