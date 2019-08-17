محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت هيئة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن تفعيل وبدء تشغيل معمل الباثولوجي وتحليل الأورام والأنسجة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، على أن هذه الخدمة تقدم لأول مرة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه لا يقتصر استقبال العينات من الأنسجة على مستشفى النصر فقط، ولكن من جميع مستشفيات المحافظة ومن جميع الأعمار.
وتضم المستشفي قسم للجراحات المتخصصة للأطفال بالتعاون مع مركز دكتور مجدي يعقوب، وأقسام للأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، ومعامل، وعلاج كيماوي، ووحدات للتمريض ومطعم، واستراحة وغرفة ترفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "التأمين الشامل": تشغيل معمل تحليل الأورام في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.