بالصور.. "التأمين الشامل": تشغيل معمل تحليل الأورام في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت هيئة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن تفعيل وبدء تشغيل معمل الباثولوجي وتحليل الأورام والأنسجة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، على أن هذه الخدمة تقدم لأول مرة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه لا يقتصر استقبال العينات من الأنسجة على مستشفى النصر فقط، ولكن من جميع مستشفيات المحافظة ومن جميع الأعمار.

وتضم المستشفي قسم للجراحات المتخصصة للأطفال بالتعاون مع مركز دكتور مجدي يعقوب، وأقسام للأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، ومعامل، وعلاج كيماوي، ووحدات للتمريض ومطعم، واستراحة وغرفة ترفيه.