ضبط عاطل بحوزته ألف قرص "كبتاجون" بالعاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

ضبطت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، عاطل؛ بحوزته كمية من أقراص عقار "الكبتاجون" المُخدر.

تلقى اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بورود معلومات مفاداها قيام "س.ص.ع" 54 سنة، عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بجلب كمية من الأقراص المُخدرة لترويجها بالمدينة.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونه النقيب ياسر المخزنجي، من ضبط المتهم وبحوزته 1000 قرص من عقار "الكبتاجون" المُخدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.