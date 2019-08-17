مدبولي يتوجه إلى الخرطوم للمشاركة في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

توجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.

ومن المقرر أن ينقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات وتهنئة الرئيس السيسي للأشقاء في الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.​