ضبط المتهمين بحرق محامي "أبو كبير" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بإشعال النيران في محامي، بعدما حاول فض مشاجرة بين أحدهم وجاره بقرية "طوخ" التابع لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة "ناجي محمود" 45 سنة، محامي، مُقيم بقرية "طوخ" التابعة لدائرة مركز شرطة ابو كبير، يتهمون فيه كلًا من: "ع.ا.ل" طبيب بيطري، وشقيقه "ع"، وزوجته، جيرانهم بالقرية، بسكب البنزين على المحامي وإشعال النيران فيه بعدما حاول فض مشاجرة بين أحدهم وأحد جيرانه بالقرية.

أسفر الحادث عن إصابة المحامي بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة بالذراع الأيسر ومناطق بأنحاء متفرقة بالصدر والساق اليسرى، وجرى نقله على إثرها إلى مستشفى "ههيا للحروق".

فيما جرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.