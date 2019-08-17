محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بإشعال النيران في محامي، بعدما حاول فض مشاجرة بين أحدهم وجاره بقرية "طوخ" التابع لدائرة المركز.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة "ناجي محمود" 45 سنة، محامي، مُقيم بقرية "طوخ" التابعة لدائرة مركز شرطة ابو كبير، يتهمون فيه كلًا من: "ع.ا.ل" طبيب بيطري، وشقيقه "ع"، وزوجته، جيرانهم بالقرية، بسكب البنزين على المحامي وإشعال النيران فيه بعدما حاول فض مشاجرة بين أحدهم وأحد جيرانه بالقرية.
أسفر الحادث عن إصابة المحامي بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة بالذراع الأيسر ومناطق بأنحاء متفرقة بالصدر والساق اليسرى، وجرى نقله على إثرها إلى مستشفى "ههيا للحروق".
فيما جرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط المتهمين بحرق محامي "أبو كبير" بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.