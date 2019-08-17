إيفانكا ترامب تزور كولومبيا ضمن جولة بأمريكا الجنوبية

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر، اليوم السبت، أن إيفانكا ترامب ستقوم بزيارة إلى كولومبيا في إطار جولتها إلى أمريكا الجنوبية المقررة في سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن تركز جولة ابنة الرئيس الأمريكي على التمكين الاقتصادي للمرأةفي الدول النامية، حسبما ذكرت الصحيفة.
وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي أن إيفانكا ترامب وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يخططان لزيارة باراجواي والأرجنتين لتعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالمي
ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن مواعيد الجولة.
ويركز برنامج التنمية العالمية للمرأة، الذي تم إطلاقه في شباط فبراير الماضي، على توفير التدريب الوظيفي والمساعدة المالية وتشجيع إدخال تغييرات قانونية وتنظيمية لمساعدة النساء في البلدان النامية على الازدهار ماليا.
وفي أبريل الماضي، سافرت إيفانكا إلى إثيوبيا وكوت ديفوار في إفريقيا للترويج لمبادرتها.
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