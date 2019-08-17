اعتراف “غير رسمي” لمنفذ هجوم النرويج

أعلنت الشرطة النرويجية، بعد أيام من تنفيذه جريمته، أن الشاب الذي يشتبه بقتله أخته غير الشقيقة، وفتح النار على مصلين داخل مسجد في ضواحي أوسلو، خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية، اعترف خلال استجوابه بارتكابه هاتين الجريمتين، دون أن يدخل ذلك عملية الاقرار الرسمي.

وأوقف النروجي فيليب مانهاوس، البالغ 21 عاماً، الاثنين، للاشتباه بارتكابه “عملاً إرهابياً” و”جريمة قتل”، وقد وثق بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته.

وقال المسؤول في شرطة أوسلو، بال-فرديريك هيورت، في بيان إن “المتهم اعترف بالوقائع لكنه لم يتخذ موقفاً رسمياً من الاتهامات” خلال استجوابه الجمعة.

ومانهاوس متهم بقتله أخته غير الشقيقة يوهان زانغجيا ايهلي-هانسن (17 عاما) قبل التوجه إلى مسجد النور في إحدى ضواحي أوسلو الراقية، وإطلاق النار داخله، حيث أصيب ثلاثة مصلين إصابات طفيفة.

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وذكرت أجهزة الاستخبارات النروجية الداخلية أن لديها معلومات عن هذا الشاب منذ “حوالى السنة”، وأنه “كان غامضاً إلى حد ما، ولم يكن في وضعيه توحي بأنه على وشك القيام بعمل إرهابي”.

المصدر سكاي نيوز عربية