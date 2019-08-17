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الهند لا تستبعد استخدام الأسلحة النووية من جانبها

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة

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أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أن بلاده لا تزال تلتزم بشدة، حتى الآن، بسياستها “عدم البدء باستخدام السلاح النووي”. وأضاف الوزير في حديث نقلته قناة NDTV، اليوم الجمعة، وعلق فيه على احتمال تصعيد النزاع مع باكستان المجاورة: “ولكن فقط الظروف اللاحقة ستحدد ما إذا كان موقف الهند من هذه القضية سيتغير في المستقبل”.

من جانبها، أفادت وكالة ANI بأن القوات المسلحة الهندية الموجودة في ولاية جامو وكشمير السابقة، وضعت في حالة تأهب قصوى، وذلك لوجود معلومات لدى السلطات الهندية تشير إلى أن الجماعات “المدعومة من باكستان”، قد تحاول زعزعة استقرار الوضع في المنطقة في المستقبل القريب. وألغت الهند الوضع الخاص للشطر الهندي من كشمير، وهو ما تسبب بأزمة حادة بين الهند وباكستان.

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المصدر روسيا اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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