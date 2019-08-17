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طهران تتوعد

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة

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أعلن مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون التفتيش العميد سعيد شعبانيان أن بلاده “جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر”، بعد أن صارت منظومة “باور 373” جاهزة للاستخدام.

ويصف خبراء محليين منظومة “باور 373” المصنعة محليا بأنها النسخة الإيرانية من منظومة “إس-300” الروسية. وأوضح شعبانيان في تصريحات صحفية أن “المنظومة تغطي نحو 200 كيلومتر، وتلاحق التهديدات الجوية المختلفة على ارتفاع 27 كم”.

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الإيرانية أن المنظومة الصاروخية تم اختبارها بنجاح، فيما أشار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الأسبوع الماضي إلى أنه سيتم الكشف عن “باور 373″، في 22 أغسطس الجاري.

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المصدر روسيا اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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