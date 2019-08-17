كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تقصف مواقع شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.

وأضافت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر للتواصل، اليوم الجمعة، إن الغارات الجوية التي نفذها الجيش استهدفت مواقع في منطقة زاب شمالي العراق، بالتوازي مع "عملية المخلب"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

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كما استهدفت الغارات مخابئ وملاجئ وأسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني

كانت تركيا أطلقت في 27 مايو الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، لاستهداف عناصر ومواقع الحزب.

وتشن أنقرة عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وفي شمال العراق ردا على هجمات الحزب على قوات الأمن التركية.