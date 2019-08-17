كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض الإنتاج الصناعي لتركيا 3.9% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي للبلاد المُعدل في ضوء عوامل التقويم انخفض 3.9 % على أساس سنوي في يونيو، ليسجل تراجعاً للشهر العاشر على التوالي.

وبدأ الناتج الصناعي، الذي يُعتبر مؤشراً على بيانات النمو، في الانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي، والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود.

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وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي المُعدل في ضوء عوامل التقويم 1.01% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات، إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع 3.7 % في يونيو.

وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.