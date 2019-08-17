كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى جراء حريق فندق في أوكرانيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية بحدوث حريق في فندق مدينة أوديسا جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

بدأ الحريق في الساعة 1:34 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي اليوم السبت 17 أغسطس، وبالإضافة إلى القتلى هناك عشرة مصابين، حسب موقع خدمة الطوارئ.

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وتمكن من إطفاء الحريق في غضون ثلاث ساعات، وكانت مساحة الحريق ألف متر مربع، ولم يتم تحديد أسباب الحادث بعد.

تجدر الإشارة إلى أن فندق "Tokyo Star" الموجود في شارع فودوبروفودنايا اشتعلت فيه النيران. وبدأ الحريق في قسم الغسيل في الفندق. وقد تم إجلاء النزلاء.