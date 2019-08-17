كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تتهم الهند بسلوك غير مسؤول وتؤكد حفاظها على جيش الردع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، أثناء زيارته إلى بوخاران في ولاية راجستان الغربية في 16 أغسطس، إلى أن العقيدة النووية "عدم اللجوء أولاً" إلى السلاح النووي في البلاد قد تتغير في المستقبل، مع استمرار التوترات مع باكستان.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، بيانًا، في أعقاب تلميح وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، إلى أن المبدأ النووي الهندي المتمثل في "عدم اللجوء أولًا" يمكن مراجعته وفقًا للظروف، حسب تقارير صحيفة "تايمز أوف إنديا".

متهمة الهند بسلوك غير مسؤول، قالت باكستان، إنها ستواصل الحفاظ على جيش ردع موثوق به. إذ تشير إلى أن باكستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تلتزم علنًا بمبدأ "عدم اللجوء الأول"، موضحة، إن البلاد ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية إذا حصلت الهند على اليد العليا في حرب تقليدية.

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اجتمع مجلس الأمن، أمس الجمعة في 16 أغسطس، للنظر في الوضع المتفجر المحيط بجامو وكشمير، حيث ناقش القضية مباشرة داخل هيئة الأمم المتحدة لأول مرة منذ عام 1965، وانتهى دون أي نتيجة ملموسة.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى عقد اجتماع مغلق يوم الجمعة بناءً على طلب الصين، وطلب عقد مشاورات بشأن جامو وكشمير، مستشهدًا بعدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أن السلطات الهندية ارتكبتها قبل وبعد قرار إلغاء الوضع الخاص للدولة، وكذلك للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين.

ووفقًا لصحيفة "هندوستان تايمز"، عبر مجلس الأمن عن "مخاوف خطيرة" بشأن الوضع في كشمير، وحث جميع الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات من جانب واحد من شأنها أن تزيد من تفاقم الوضع.